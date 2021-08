go Erdogan go. Turkije met een eigen wapenindustrie, Merkel bij haar ballen, geldstroom via de diaspora in de EU, politieke en religieuze invloed in de Europese Unie via Dyanet en lokale politieke partijen, 800.000 strijders op te roepen, het seculiere leger gezuiverd, Koerden en grens met Syrie onder controle. En als de kers op de taart mogelijk operations draaien over het vliegveld van Kabul . Lid worden van de Europese Unie zou het niet doen Erdogan, dan heb je niet de vrijheid die je nu hebt en komt Frans met klimaatcollectezakje