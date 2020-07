Kortom, de Turken trappen weer eens herrie en Libië wordt het nieuwe theater van de Turks-Egyptische veldslag om Noord-Afrika. Eerder belichtten eerder al uit welke landen in welke teams zitten en in het kort zit het als volgt: Egypte, de UAE, de Saoedi's, Rusland en het Emiraat van Frankrijk steunen de anti-moslimbroederschap-krijgsheer Khalifa Haftar.

Zijn poging om Tripoli te veroveren liep vorig jaar stuk en vervolgens had hij geen antwoord op Turkse drones, waardoor hij aanzienlijke stukken grondgebied inleverde bij Turkije. Turkije steunt namelijk het door de VN-erkende GNA-kamp en met steunt bedoelen we dat Turkije hun afhankelijkheid gebruikt om Libië de facto te koloniseren.

Enfin, eergister vond volgens de GNA door een "buitenlandse luchtmacht" een aanval plaats op de recent op Haftar verorverde al-Watiya Airbase (zie video na breek). De leidende theorie is dat het UAE-straaljagers waren en dat er negen doelen vernietigd zijn. Volgens Clingendael is ook de symbolische waarde van de aanval sterk. "The idea that the Turks could send their defense minister to Tripoli, to parade there as if it owns the place, to organize meetings with Turkish officers before everybody’s eyes, all those things are very provocative and to have done so before al-Watiya was fully secured all show an extraordinary level of self-assurance." Kortom, Turkije wilden daar een basis bouwen en nu denken ze twee keer na. Turkije wil trouwens niets weten van een Egyptisch voorstel tot een wapenstilstand.

En dan nog even over dat maritieme incident met Frankrijk. Lang verhaal kort: een frans fregat wilde het Libische wapenembargo bekrachtigen en om die reden een Turks goederenschip inspecteren dat door drie (!) Turkse marineschepen geëscorteerd werd. Volgens Turkije vervoerde het schip slechts humanitairen voorraden, maar dat gelooft zelfs de EU-ambassadeur in Turkije niet. "If it was a humanitarian delivery, do you really need three frigates to escort it? Those interested have satellite imagery of when and where the cargo ship was loaded. It was a cargo of armored vehicles and missiles. Nobody believes the Turkish narrative."



Naar verluidt hebben beide kampen "bijna gevuurd" voordat het Franse fregat zich terugtrok. Frankrijk heeft van de NAVO een onderzoek geëist en Turkije eist een verontschuldiging van Frankrijk, lol.