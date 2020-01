Inmiddels is het een strijdtoneel om olievelden en voor en tégen de Moslimbroederschap. Strak formeel filmpje bovenstaand, mooi veldfilmpje over tribale mensen met emoties na de breek. Op moment van schrijven ligt Libië er als volgt bij.

Team Veldmaarschalk Khalifa Haftar, jeugdvriend van Khadaffi, Amerikaanse staatsburger, kleurrijke lul

- Zijn Libyan National Army (LNA) heerst over zo'n beetje heel Libië, behalve dat Turks-Italiaans-Qataarse VN-protectoraat rond """hoofdstad""" Tripoli.

- Wordt gesteund door anti-Moslimbroederschap-mogendheden als Egypte, Saoedi Arabië, de Verenigde Emiraten, Rusland en het Sultanaat van Frankrijk.

- Volgens de GNA (zie onderstaand) vechten er tussen de 600 en 800 Russische huurlingen voor de LNA.

- Egypte's leider generaal Al-Sisi ligt in hetzelfde ideologische spectrum als de seculier-achtige Haftar, die de Sisi van Libië wil worden.

- Haftar kan op elk gewenst moment de oliekranen dichtdraaien en gebruikt dit dan ook meer dan eens als pressiemiddel.



Team VN/Khadaffi's oude zwaardmacht

- Noemen zichzelf de Government of National Accord (GNA)

- Erdogan stuurde vorige week per vliegtuig 2000 Syrische huurlingen voor 2000 euro per maand naar Tripoli "where they have been posted to frontline positions in the east of the city. (...) Another 1,350 men crossed into Turkey on 5 January. Some have since been deployed to Libya with others still undergoing training at camps in southern Turkey." Meer beeld hier, hier en hier.

- Italië heeft er nog een paar koloniale oliemaatschappijen. Eni SpA, een van de 7 grootste oliemaatschappijen ter wereld, is de grootste speler in de Libische oliemarkt. En dat is Italië ook nog eens de eerste deur waar migranten vanuit Libië op kloppen.

Vredesgesprekken in Berlijn

Nou, die waren van korte duur. Wat ambtelijk geratel van Merkel van "I can say that all participants worked really constructively together," maar twee dagen later lijkt Haftar bezig met een nieuwe invasie van Tripoli. Of, nou ja, nieuw. Hij is eigenlijk al vijf maanden bezig en geeft nu weer een extra duwtje die vooral Turkse kranten optikken als "launches attack".

Egypte hield grootschalige oefening als waarschuwing aan Turkije