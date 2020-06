:

Ik zag in Peter Jackson's "They shall not grow old" dat de enige heldengevechten zich in de lucht afspeelden. In de gekte van een totale vernietigingsoorlog op het aardse werden piloten van beide kanten met respect en waardering bejegend. Ook bij gevangenneming. Hoe intensief en bloederig hun dogfights in de lucht ook mochten zijn. Voor de soldaten in het uitzichtloze modderlandschap was het een gladiatorenstrijd. Dat begrijp je alleen als je met eigen ogen in de vurige bek van het hellemonster hebt gekeken. Denk ik.