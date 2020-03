Je kan natuurlijk wel in je pavlov-reactie schieten en kwijlend mekkeren over de Turken maar Europeanen betalen vrijwel niets om de Turken 4 miljoen Syriërs op te vangen en er staan nog eens 1 miljoen aan de deur van Istanboel te kloppen. Ik vind een autoritaire schoft maar zolang die miljoenen Syriërs niet naar huis kunnen blijft het probleem. Daar kan je Poetin en Assad voor bedanken.

De hoofdschuldige hier is Obama (en later Trump) trouwens die het verzaakte om in te grijpen toen het nog mogelijk was. Zonder deze blunder geen ISIS, geen Al Qaida en andere jihadistenclubjes. Assad had al in 2012 van het wereldtoneel geveegd moeten worden.

En in een groter helikopterblikveld hadden de Fransen en Britten nooit die landen zoals Irak en Syrië moeten verdelen op die manier. Maar vooralsnog is prioriteit nummer 1 dat de Syriërs naar huis kunnen om de boel weer op te bouwen. Assad moet weg, de jihadisten moeten oprotten, de Russen moeten opzouten en dan kunnen die mensen weer leven. Zijn we daar ook vanaf.