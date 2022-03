We zijn wel virologen en geopolitiek analisten maar nog geen kernfysica (zoals Denise Richards). Maar NetBlocks heeft dus bevestigd wat hedenochtend al beweerd werd. Chernobyl, bekend van tv, zit zonder stroom. Wat dat precies betekent is onduidelijk. Het Oekraïense staatsbedrijf en beheerder van alle Oekraïense kerncentrales Energoatom schrijft dat zonder deze elektriciteit de koeling het begeeft en "The temperature in the holding pools will increase, release of radioactive substances into the environment may occur." Daarbij schrijft de Oekraïense minister van buitenlandse zaken dat de Chernobyl beschikt over dieselgeneratoren die het slechts "48 uur" uithouden - en die klok loopt al sinds gisteravond.

Het International Atomic Energy Agency weerlegt die acute dreiging: "In this case IAEA sees no critical impact on safety. The heat load of spent fuel storage pool and volume of cooling water at #Chornobyl Nuclear Power Plant sufficient for effective heat removal without need for electrical supply."

Oekraïne heeft natuurlijk baat bij maximale nucleaire paniek en het is ongetwijfeld precair allemaal. MAAR WELKE BELANGEN DIENT HET INTERNATIONAAL ATOOMAGENTSCHAP EIGENLIJK????

Oekraïnes MinBuz

Waargebeurd (...??)