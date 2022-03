Dag 36 van de gekte en we moeten helemaal terug naar dag 1 (15.50 uur) voor onze allereerste update over Tsjernobyl: "Ok ok ok ok, de Russen gaan nu de.... exclusiezone van Tsjernobyl in. En wat gaan jullie daar doen, makkers?" En nu, meer dan een maand later, donderen ze (voor een deel?) weer op. Volgens Amerikaanse intel zijn ze op weg naar Wit-Rusland. Waarom gaan ze weg? Het lijkt erop dat ze de laatste dagen iets te aandachtig op de geigerteller hebben gekeken - de Russen gingen doodleuk met de spade aan de slag in het Rode Bos en kennelijk worden ze nu bij bosjes afgevoerd naar Wit-Rusland met stralingsziekte. Loopgraven en schuttersputjes graven in de exclusiezone van Tsjernobyl blijkt toch zomaar een legendarisch slecht idee. Elders in het land gaat de oorlog onverminderd verder, ondanks de mooie woorden tijdens de onderhandelingen over verminderingen van militaire operaties. Vannacht aanvallen op olie- en brandstoffendepots in Kharkiv en Lysychansk, het dodental bij de aanval op een overheidsgebouw in Mykolayiv is opgelopen tot 15 en het volledig gedecimeerde en verwoeste Marioepol staat op het punt van vallen. "Mariupol will likely fall within days." En: "Russian forces will likely capture Mariupol in the coming days but likely suffered high casualties taking the city, and Russian force generation efforts and the redeployment of damaged units from the Kyiv axis are increasingly unlikely to enable Russian forces to make rapid gains in the Donbas region." Voorts nog steeds berichten over Oekraiense tegenaanvallen. We zijn er nog lang niet. Straks, Zelensky in de Tweede Kamer. Later meer, want LIVEBLOG.

UPDATE 8.30 uur - Verhaal over stralingsziekte debunked in een draad HIER door een kenner. Lang verhaal kort: "The most intense radiation comes from nuclear material with a short half-life – decaying fast and giving off all its radiation in a hurry. We're talking seconds, minutes and hours. More than 35 years after the accident, that stuff is gone. (...) None of this is to say that messing around in the Exclusion Zone is safe. The soil there is contaminated and digging trenches to sit in it would be dumb (why do that anyway, given nobody is around for miles?) (...) In conclusion, have Russian troops done dumb stuff near Chernobyl? Well, messing with anything would be dumb. Have they done themselves harm? Potentially there will be impacts in the future. Seven busloads of Acture Radiation Syndrome patients? Personally, I don't expect so."

UPDATE 8.59 uur - Nieuwe claims van de thuisploeg hier. 17.500 dode Russen en een boel materiaal

UPDATE 9.45 uur - Geen idee in hoeverre dit geënsceneerd is maar indien niet, dan is het wel gevalletje Grote Ballen

Russen graven zich in