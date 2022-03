US assesses about 75% of Russia's total military force is being applied to the war in Ukraine, per a senior US defense official liveuamap.com/en/2022/16-march-us-ass... Je zou dus Westerse legers moeten opstellen bij andere Russische grenzen, zodat Poetin troepen moet verplaatsen om een drie of vier frontenoorlog af te kunnen weren.

Japan spots four Russian amphibious transports sailing from Far East www.reuters.com/world/japan-spots-fou... Deze worden alleen nooit door Turkije door de Bosporus gelaten.

Deze oorlog is in 2019 volledig voorspeld. www.youtube.com/watch?v=DpHq9xCTyQU (klik even de engelse ondertitels aan via CC rechtsonder)

Japan protests after six Russian Navy vessels pass through Soya Strait

www.japantimes.co.jp/news/2022/03/15/... Rusland hint ook op een aanval op Japan...

Amerikanen zouden tanks aan het verhuizen zijn van Duitsland naar Polen www.vkmag.com/magazine/amerikanen-zou... Ik denk dat dit de echte reden is dat Poetin richting de onderhandelingstafel gaat. Zijn huidig beleid leidt tot meer NAVO troepen aan zijn grens ipv minder. Poetin is een machtspoliticus, die luistert niet naar woorden, maar kijkt alleen naar militaire mogelijkheden.

Five Mi-17 helicopters, 2,600 Javelin anti-armor systems, 600 Stinger anti-aircraft systems, 70 Humvees and 40 MILLION rounds of ammunition. 9,000 anti-armor systems, drones and 7,000 small arms www.dailymail.co.uk/news/article-1062... Samen met eerdere leveringen heeft Oekraïne genoeg anti-tank wapens om alle actieve en opgeslagen tanks kapot te schieten.

At least 280 Russian armoured vehicles have been destroyed with the American Javelin missile, out of 300 shots fired, journalist Jack Murphy said in an article quoting a US Special Operations official. That is a 93 per cent kill rate www.ndtv.com/world-news/how-small-ukr... Oekraïne gaat zeer effectief en efficiënt om met deze wapens.

Dit gaat sowieso een lange uitputtingsoorlog worden, waar we goed moeten opletten over genoeg voedsel en grondstoffen te beschikken. Geen boeren opheffen of uitkopen, maar geef ze de ruimte. De graanschuur van Europa is in oorlog, daar komt letterlijk ons brood even niet vandaan. Het roer moet echt om, het stikstofbeleid de ijskast in. Het is oorlog.

Duitse kerncentrales aanlaten of weer opstarten. Elektriciteit moet niet uit bruinkool, steenkool of gas komen, dat is gewoon dom. Die fossiele brandstoffen worden minder geleverd, en stootten ook nog eens koolstofdioxide uit. We moeten niet chantabel blijven omdat we blijven hangen in een nutteloze hetze tegen kernenergie die zelfs Arjen Lubach kan fileren. www.youtube.com/watch?v=YjFWiMJdotM