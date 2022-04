:

Volgens de Amerikanen zijn zo'n 10% van de Russen moslim. Maar... Er is ook sprake van heel veel "officieuze" Russen die uit allerlei ex-sovjet republieken komen, dat zijn technisch gezien "illegalen" maar ze zijn er wel en ze dienen gewoon als contract-soldaat in het Russische leger. Het werkelijke aantal moslims is dus eigenlijk niet het officiele +/- 14 miljoen maar eerder zo'n 25-30 miljoen en ongeveer 20%. Min of meer. Rusland is sowieso het grootste moslimland met de meeste moslims in Europa (als je Turkije niet meerekent).

Dan betreffend moslims in het westen. Moslims in Europa nemen ook veel minder kinderen en verwesteren gigantisch. Is een logisch gevolg. Vroeger was kinderen nemen zo'n beetje jouw pensioen verzekeren. Dat hoeft niet meer.