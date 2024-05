Grote grutten jongens. Er liggen weer een boel dooie Pjotrs aarde te vreten. Allemaal voor een paar honderd meter terreinwinst hier en een paar honderd meter terreinwinst daar. En als je het eenmaal hebt veroverd, blijft er over: niks. Niemandsland. Gewoon helemaal niks. Helemaal niks en een heleboel lijken.

"Russian serviceman films an insane amount of dead bodies of Russian soldiers scattered across a tree-line somewhere on the frontline in Ukraine. That simply looks unbelievable."