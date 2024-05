Vrouwelijk TikTok is in de ban van de volgende vraag: zou je liever alleen in een bos zitten waar een beer rondsnuffelt of een bos waarin een man losloopt?

De simpele ziel zou denken: Een volwassen grizzlybeer weegt al gauw 250 kilo, heeft klauwen als moordwapens en een bijtkracht van 975 pounds per square inch oftewel GROTE AU. Uiteraard liever een man (en dan hopen dat het niet Francisco van Jole is).

Maaaar lieve mensen, de overgrote meerderheid van deze willekeurige en doodnormale vrouwen geeft de voorkeur aan, jawel, de BEER.