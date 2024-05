Als u woonachtig bent in het oosten en een dezer dagen een parade van havo 5-jochies aan een enorme ketting ziet, bent u geen getuige van een vaag SM-ritueel maar van een bijeenkomst van Brotherhood Twente. Een groep die zich focust op BROEDERSCHAP en IN JE KRACHT STAAN als MAN. Hoe ze dat doen? "Bij Brotherhood Twente slaan we een brug tussen fysieke inspanning en innerlijk werk. Met onze poten in de modder, maar ook diepere lagen aanraken dmv ademwerk en Yin." En nog wat andere dingen die absoluut niet gay klinken.

Zelf zeggen deze SCHWITZENDER MUSKULIERTE MÄNNER dat de haters "niet weten waarop ze reageren" en zijn ze van plan hen "liefde te sturen" (mannenliefde?).

Wie weet zien we binnen afzienbare tijd door heel Nederland optochten van geketende mannen!