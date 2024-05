Het kan u ontgaan zijn, maar de hele hiphopwereld staat al weken op zijn kop vanwege een ruzie tussen rapper Kendrick Lamar en rapper Drake. Die twee zijn geen messenzwaaiers uit vinexwijken zoals we van eigen bodem gewend zijn, maar zo'n beetje de grootste namen uit de hedendaagse rapwereld.

Vergelijk de fittie maar met Shakira die ineens gaat zingen over haar gore pesthekel aan Beyoncé, en dat Céline Dion en Christina Aguilera en hun moeders zich er ook tegenaan gaan bemoeien. Of Ronnie Tober versus Koos Alberts OF IETS VAN DIE STREKKING.

Een complete uiteenzetting van de jarenlange spanningen bespaar ik u, maar zulks is HIERR te vinden. Dinsdag bracht Kendrick Lamar een zoveelste disstrack uit, volgens sommigen de genadeklap. Een 6 minuten lange verbale oorwassing met teksten als "This ain't been about critics, not about gimmicks, not about who the greatest. It's always been about love and hate, now let me say I'm the biggest hater."

Voor de liefhebber, spuugdingen op die mic!