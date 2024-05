Beknibbelflatie: Volkskrant bevat nog maar 3% volk, twitterde laatst iemand op X. Dat moeten we even nuanceren mensen. Het is 5%. Op de brievenpagina van de Volkskrant vandaag vonden we toch nog twee volkse mensen met een gezonde volkse mening. Ten eerste: de wereldberoemde Willempie (foto) uit de gelijknamige wereldhit van André van Duin (foto) over Leo Lucassen heette geen Willempie maar Piet & de Volkskrant laat zich ongelooflijk naaien door Mevrouw Wijdbeens te spelen voor Statelijke Actor China, met een Volvo die geen Volvo is. Als dit geen "buitenlandse inmenging" is dan zijn wij Chinees, of Fries. Om met Habtamu te spreken: oant moarn!