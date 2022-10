: er is ook echt wel het nodige andere wat wij onze regeringsleiders kwalijk kunnen nemen. Zoals bijvoorbeeld het voorbijgaan aan de belangen van landen rond Rusland, waaronder Oekraïne. Poetin is deze oorlog niet begonnen omdat hij zich bedreigd voelde door de NAVO. Poetin is deze oorlog begonnen omdat het kon. Onze regeringsleiders kropen Poetin in zijn reet. Het gas dat Rusland leverde had ook door Oekraïne geleverd kunnen worden, maar onze regeringsleiders moesten zo nodig met Rusland slijmen. En dús kon de Krim geannexeerd worden, en dús kon straffeloos een MH17 neergeschoten worden en dús kon Poetin Merkel pesten door zijn hond altijd mee te nemen, kon er in het "vriendschapsjaar" een Nederlandse diplomaat in elkaar getimmerd worden (iemand die weet hoe dat afgelopen is?) en zo zijn er nog wel wat dingetjes op te noemen die vanwege de heilige handelsbetrekkingen geaccepteerd werden. En ja, aan die heilige handelsbetrekkingen zijn de belangen van landen rond Rusland ondergeschikt gemaakt. Dat hield die landen mooi arm, maakte Rusland fijn rijk, maakte dat Poetin wist dat hij zijn gang kon gaan en dat niemand hem tegen zou houden. Handig voor Poetin was dat Oekraïne zijn kernwapens aan Rusland overdroeg. Met het in ruil daarvoor door de Russen toegezegde respecteren van de Oekraïnse grenzen veegt Rusland zijn reet af en om de door het westen gegarandeerde bescherming van Oekraïne ligt Poetin terecht in een deuk. Het westen levert Oekraïne weliswaar wapens maar het beschermt Oekraïne niet. De wapens die het westen levert zijn bovendien te weinig om te winnen maar te veel om op korte termijn te verliezen. Deze oorlog kon Poetin beginnen omdat hij Europa minacht. Europa dat, als de laatste Oekraïner is afgeslacht en de oorlog afgelopen is, zal zeggen dat de sancties geholpen hebben.