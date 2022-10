Dan heb je de persco met Austin en Miley niet gezien vandaag.

Of het antwoord van Biden.

"I didn't need to ask the Pentagon about what to do if, I knew they were already doing their job"

Of zoiets althans.

Beter dan Trump.

"I'm so much smarter than our generals. I am the bestest, gissten strategy guy, yuge and only I can fix it"