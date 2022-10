Dit bloed, deze lijken achter de troon, dit betreft KGB akties - Of eigenlijk, de hedendaagse opvolger hiervan - De FSB. Putin was zelf een KGB agent die o.a. in de jaren 80 in de West-Duitse hoofdstad Bonn in NRW niet zover bij ons over de grens, spioneerde. Verder wordt Putin aangewezen als diegene die delen van de RAF - De terroristenbrigade Rote Armee Fraktion - van wapens voorzag. Ook toen al met het doel om 'het Westen' te stabiliseren, in feite. Dit laatste is tegelijkertijd echter toen ook al, niet gelukt. Iemand als Putin (En zijn collega's) schrikken niet terug voor dit soort handelingen. De complexiteit van (gif)aanvallen in andere landen, geeft ook aan dat de Russische Staat hier achter zit - Ondanks verbale ontkenningen hiervan. Dit laatste betreft dan weer desinformatie, onder het Russische Actieve Maatregelen programma.

Deze critici vormen inderdaad een bedreiging voor de politieke carriére van Putin, en indirect voor instabiliteit in het land Rusland. Alhoewel de volledige situatie altijd complexer en uitgebreider is, dan in één tegel valt uit te leggen. Kort samengevat: Critici worden ijskoud, uit de weg geruimd. Het Russische volk wordt murw gebeukt d.m.v. nepnieuws gericht op ons, hier in de Eerste Wereld.