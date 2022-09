:

"Ik zie dus nergens een voordeel van het gebruik van de bom, uiteraard niet voor de wereld, maar zelfs niet voor Poetin."

Rationeel gezien is die er ook niet. Maar welke optie heeft Poetin over, als hij verliest in Oekraine? Geen enkele. Verliezen wordt zijn einde, letterlijk. Als bekend wordt dat alles voor niks was, gebaseerd op een waanidee dat Rusland door de NAVO bedreigd zou worden, als bekend wordt dat alles een grote leugen is geweest over Oekraïne, als die 50.000 Russen voor niks zijn geofferd, als men Poetin zijn criminele kleptocratie gaat verwijten zonder resultaat voor de Russen zelf, dan wordt hij gelyncht. En dat weet hij. Vergeleken met dat einde, zal voor Poetin zelf de balans heel anders uitpakken dan voor iemand die rationeel aan de waarde van het leven hecht. Datzelfde geldt voor Poetins inner circle.

Ze hebben niets meer te verliezen en de nucleaire kaart kan de meesterzet zijn die niemand verwacht, maar waartegen niemand iets durft te doen, want dat is zelfmoord. Maar Poetin kijkt sowieso de dood in de ogen, voor hem is deze optie relatief gezien geen probleem. En denk niet dat de Russen hem iets kunnen schelen, die offert hij er graag bij op.