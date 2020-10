Stefan Struve is eigenlijk een wonder, niet omdat hij zo groot is en toch goed vecht, maar omdat hij in 2008 geloof ik afgekeurd werd door hartproblemen.

Zijn verbetenheid om toch weer op dit podium terug te komen en hoe, is eigenlijk al een goed topic op zich. Hij ging onderuit deze keer en dat wordt ook wel ringroest genoemd. Je bent niet allemaal in die pan met toverdrank gevallen zoals deze khabibdinges. Dit gezegd hebbende, misschien drinken ze allemaal net als wielrenners voetballers hardlopers wel toverdrank. Ach als er geld te verdienen is met toverdrank drinken, doen ze het allemaal en vinden wij toch goed want spektakel willen wij zien. Gooi het maar vrij onder doktersbegeleiding, zijn vast nog dokters die niet met Cor & Ona bezig zijn.

Vanuit dat oogpunt heeft die khabib zoals verwacht gewonnen, maar een goed commentaar van hem en benieuwd hoe lang zijn pensioen duurt. Alle grootheden in die sport komen telkens terug, zelfs old Mike Tyson schijnt weer aan de toverdrank te zitten.