Voor het echte knokken moest u vannacht natuurlijk weer eens niet bij de circusact van Jake Paul zijn, maar bij UFC309 in New York, met een gruwelijke fight card en Jon Jones tegen Stipe Miocic als absolute headliner. Jones werd in de aanloop van het gevecht door UFC-baas Dana nog gebombardeerd tot GOAT: de greatest of all time. U kent 'm hier bijvoorbeeld nog van z'n overwinning op de Franse nachtmerrie Ciryl Gane. Enfin, richting z'n partij met Stipe werd hardop getwijfeld aan Jones (37). Was hij nog wel zelfverzekerd, niet over z'n top, en waarom doet hij zo spastisch over nieuwe ster Tom Aspinall?

In de eerste ronde toonde Jones totale dominantie over Stipe, een iconische oud-kampioen die alle groten heeft verslagen (onze Alistair Overeem, Francis Ngannou, Daniel Cormier zelfs twee keer, enz.), maar iemand die een driejarige pauze (blessures, kinderen maken & krijgen, vader dood) achter de rug heeft 茅n ook alweer 42 jaar oud is. Stipe overleefde in R1 ternauwernood een takedown, een beukenregen en volledige controle van z'n tegenstander. Dat verbeterde niet in ronde twee (veel bodykicks van Jones) en diep in ronde drie was het alsnog gebeurd. Een spinning back heel uit de hel, de herplaatsing van wat Amerikaans-Kroatische ingewanden en een bezoekje aan het ribben-spreekuur: knock-out (op papier natuurlijk TKO, maar wij tellen 'm gewoon als KO). Jones vierde het met de Trump-dans, wees lachend naar Trump (uiteraard weer gezeten aan de ring, samen met Elon Musk) en kwam Trump zelfs nog begroeten. Er werd vooraf gesproken over een afscheid van de sport, maar het UFC-avontuur van Jones is nog niet voorbij: hij kondigde aan door te gaan. Dan zijn er maar twee opties: de kampioen van de lichtzwaargewichtdivisie Alex Pereira (dat wil Jones zelf), of rijzende ster Tom Aspinall (dat willen de fans, dat wil UFC-baas Dana en dat willen wij).聽

Voor de meeschrijvers in het co-main event: Charles Oliveira wint op beslissing van Michael Chandler, na een 'hilarisch' einde waarbij Chandler een paar bodyslams uitdeelt, maar een paar seconden voor tijd toch echt op lijkt te geven met drie taps. Meer controverse eerder in het gevecht: tikken op het achterhoofd, waarbij de scheidsrechter niet ingreep. ENFIN, niet dat Dana naar ons luistert, maar Jones vs. Aspinall. Laat het gebeuren.