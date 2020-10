De main card vanaf 20:00 live te zien op KIJK.nl, de herhaling van die main card om 22:45 op SBS9. De uitgebreide voorbeschouwing deden we hier. Lekker hypen met de laatste promo's, vlogs, interviews en voorspellingen door andere UFC'ers deden we daar. Maar nu is het dus zover, en ook al was Khabib misschien te zwaar tijdens de sjoemelweging, we hebben er zin in. Onderstaand de gehele main card, afgesloten door de co-main event Whittaker vs Cannonier en als laatst natuurlijk main event Khabib vs Gaethje dat we rond 23:00 verwachten. Tegen beter weten in denken we toch dat Justin de eerste gaat zijn die Khabib weet te stoppen. Jullie voorspellingen in de comments!

Prachtpromo Whittaker vs Cannonier

De hele main card