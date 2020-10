Strijders het is vrijdag dus we houden het lekker simpel vandaag. Een uiteenzetting van de twee vechters deden we maandag al, nu gaan de voetjes gewoon op tafel en de handjes onder de lakens. Onderstaand en na de breek de mooiste promo's, persconferentie-highlights, Justins game plan, die magistrale (ondertitelde!) Dagestaanse vlogs van team Khabib, de meest recente embedded en natuurlijk een sloot aan UFC-vechters die hun eigen voorspellingen geven. De lange Countdown-promo vindt u ook hier bovenaan, en die is erg de moeite waard als u een half uurtje over heeft. Wat denken jullie? Zet Khabib z'n terreurbewind door of wordt Justin de eerste die de code kraakt. Tegen beter weten in denken we eigenlijk het laatste, maar wat weten wij nou. Enfin, morgen dus. De main card met 3 gevechten begint om 20:00, Khabib vs Justin is de laatste, dus we verwachten de aanvang rond 20:30, gewoon te zien op Veronica!

