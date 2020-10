We verdrinken in briefpost over of we aub wat meer aandacht willen besteden aan de mooiste sport ter wereld dus vooruit.

Zaterdag is het zover strijders. Justin Gaethje (highlights, wiki), scheenbenen van diamant, twee vuisten van gewapend beton en een forward style die letterlijk gewoon niet stopt tot iemand z'n lichten uitdoet. Dat laatste lukte trouwens alleen Eddie Alvarez en Dustin Porier en dan nog altijd per TKO, niet KO, én beide gevechten wonnen de prijs fight of the night omdat het gewoon ongekende oorlogen waren. Justin vocht 24 keer, won er 22, waarvan 19 per (T)KO. Maar z'n meest indrukwekkende gevecht is z'n meest recente, namelijk het onderstaande titelgevecht tegen de destijds 12 gevechten (8 jaar lang) ongeslagen Tony Ferguson (highlights, wiki). Justin had zijn stijl veranderd van ongezien incasseren en voorwaarts naar iets intelligenter afstand houden en ontwijken, en ontmantelde Tony zoals hij nog nooit ontmanteld was. Wat we nog altijd het wonderlijkst vinden is de snelheid, kracht en snap die Justin tegen het einde van ronde 5 (!) in die allerlaatste jab wist te leggen, waarna de scheids genoeg had gezien en een TKO uitriep. Uit bijna niets in die jab bleek dat Justin er al een gevecht van 25 minuten op had zitten, zie onderstaand op op 27:15. Hier een compilatie van elke shot die Justin tijdens dat gevecht landde.

En dan natuurlijk z'n tegenstander, de ongeslagen Dagestani Khabib Nurmagomedov (highlights, wiki). Vecht al van kinds af aan, deed 28 MMA-gevechten, won ze allemaal, 10 per submission, 8 per (T)KO. Hij heeft een sambo/Dagestaanse worstelstijl die tot nu toe niemand heeft weten te stoppen. "I just can't keep him off me" verzuchtte Dustin Porier in zijn hoek nog tijdens Khabibs laatste gevecht. En zo gaat het tot nu toe elke keer: zodra Khabib je op de grond heeft blijf je daar, word je ge-mauled, daarna pakt-ie je rug, dan heeft-ie je nek en is het voorbij. Khabibs meest legendarische gevecht was natuurlijk het onderstaande tegen Conor McGregor, dat hij na een vrij dominant gevecht per neck crank won.

Toch hebben we tegen beter weten in het gevoel dat Justin aanstaande zaterdag de eerste gaat zijn die Khabib stopt. Justin worstelt al vanaf zijn vierde, was een Division I-worstelaar en tweevoudig state champion. Hij gebruikt z'n worstelvaardigheden eigenlijk nooit in de octagon, maar zegt dat "I was a great wrestler because I was very hard to score on. I didn’t have a great offense but I was super hard to score on". Iets doet ons vermoeden dat hij Khabibs takedowns gaat weten te stoppen, en als hij even intelligent en vloeiend vecht als onderstaand tegen Tony zou Khabibs terreurbewind zaterdag zomaar eens kunnen eindigen. Tevens is het Khabibs eerste gevecht zonder zijn vader en levenslange coach (profiel), die op 3 juli aan covid-complicaties overleed. Dat zou ook heus eens een groot effect op Khabib kunnen hebben natuurlijk. Tranentrekkertje daarover, na de breek.

Justin vs Tony

Khabib vs McGregor

Tranentrekkertje over Khabibs onlangs overleden vader

Ja het zijn ook geen makkelijke namen