Coldest cat in the game

Hasbulla (18), kwam u voor het eerst tegen in dit topic, sindsdien veroverde hij eigenhandig het internet en nu is hij de baas van de UFC. Meer beeld onderstaand en na de breek.

In ander nieuws heeft islamitisch Rusland zich gisteravond echt onmiskenbaar laten gelden. Khamzat Chimaev (geboren in Tsjetsjenië, Zweeds staatsburger) op Welterweight deed deze move met haast bovenmenselijke snelheid, tilde zijn Chinese tegenstander Li Jingliang vervolgens naar Dana en begon met hem te praten, vlak voordat hij hem per RNC liet slapen. Die man is gewoon echt een soort weerwolf, hier z'n post fight presser, waarin hij zich richt tot Nate Diaz en Jorge Masvidal.

Magomed Ankalaev uit Dagestan deed allemaal enge dingen met Zwitserse (etnisch Koerdisch) Volkan Oezdemir en won per unanieme jurybeslissing in Light Heavyweight. En in Lightweight overtrof de Dagestaanse Islam Makhachev alle verwachtingen door de zeer respectabele Dan Hooker uit Nieuw Zeeland in de eerste ronde per doodzieke kimura te beëindigen.

Op de undercard in featherweight versloeg de Dagestaanse Zubaira Tukhugov de Braziliaanse Ricardo Ramos erg dominant en dus per unaniem jurybesluit. De enige Dagestaan die gisteravond verloor was Shamil Gamzatov, die op de undercard in light heavyweight zeer overtuigend per TKO verslagen werd door de Poolse Michał Oleksiejczuk - zie de finish hier. Kortom, Polen de eerste en laatste verdedigingslinie het lijkt verdomme weer 1683.

Protect yourself at all times Abdul Razik

Dodelijkste man ter wereld met ene Khabib

Face of the fight game

De baas van de UFC en Dana White

Coach of the decade?

Slordige verdediging = vragen om KO

Division on notice

<3

Niet vergeten! Abdul Razik got some hands too

Dit filmpje is het snijpunt van alles dat het leven de moeite waard maakt