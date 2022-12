Onderstaande filmpje waarin Ursula spreekt van "more than 20.000 civilians and more than 100.000 Ukrainian military officers have been killed so far" krijg je dus als vrouwen zich met oorlog bemoeien. Die schatting van haar (persteam) was natuurlijk gebaseerd op de voorzitter van de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff Mark A. Milley, die op 10 november schatte dat het aantal gedode óf gewonde Oekraïense soldaten rond de 100.000 lag.

Ursula's gegoochel met toch al geschatte cijfers werd haar bepaald niet in dank afgenomen door Zelensky & Co: "We cannot confirm this figure, we emphasise that the losses of the Ukrainian army are classified information and are subject to restrictions on publication."

In reactie op Ursula lijkt Oekraïne nu voor het eerst een 'officieel' militair dodental te noemen. Bovenstaand ziet u Mykhailo Podolyak "Adviser to the Head of the Office of President Zelensky", die zegt dat er tot nu toe tussen de 10.000, 12.500 en 13.000 Oekraïense soldaten gedood zijn. Dat cijfer is natuurlijk vooral (terecht) een strategisch gekozen beeld dat besloten is te communiceren. Zelensky zelf zei op 1 juni nog dat Oekraïne zo'n 700 dode of gewonde soldaten per dag leed en adviseur Podolyak zei op 9 juni tegen de BBC dat er zo'n 100 tot 200 Oekraïense soldaten per dag sterven.

Hoe dan ook, zoals het gezegde luidt: "1 dode is een tragedie, 100.000 doden zijn een communicatiefout van de Europese Commissie."

