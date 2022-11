Buurvrouw wat doet u nu. Vreemd wel hoor. In een verwijderde tweet van haar onderstaande speech opende ze haar video met: "It is estimated that more than 20.000 civilians and more than 100.000 Ukrainian military officers have been killed so far." Nog even los van die vreemde woordkeuze "military officers" en niet gewoon 'soldiers', of 'military personnel', is dat natuurlijk geen nieuws. U las hier mid-november al de Pentagon-schatting dat Oekraïne zo'n 100.000 dode of gewonde soldaten betreurt. Al spreekt Ursula expliciet van 'doden' en niet van 'slachtoffers' waarmee doden én gewonden bedoeld worden.

HOE DAN OOK. Dit krijg je dus als je vrouwen aan het woord laat over mannen-zaken. Bloed aan de muur, video verwijderd, verwarring alom. Duiding: Haar team dacht eerst dat die 100.000 bij zou dragen aan de Oekraïense gun-factor, maar snel daarna kregen ze een belletje van persbureau Zelensky dat ze zich wel erg te kijken gezet voelden met zo'n uitspraak. Dus toen ging het mes erin.

Ja, vreemd wel hoor Urs