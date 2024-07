Dus 1) Hongarije is momenteel EU-voorzitter, en blijft dat de komende zes maanden 2) Orbán grijpt die gelegenheid aan om op z'n dooie akkertje de wereld over te vliegen en Xi Jinping, Trump en Poetin te keuvelen over vrede in Oekraïne 3) Orbán is helemaal niet zo heel geschikt om vrede te stichten in Oekraïne 4) Allemaal hotemetoten, mevr Von der Leyen voorop, helemaal over de zeik omdat Orbmans de suggestie zou wekken namens het soepie te spreken 5) Verschillende onderdelen van het soepie vertikken het om nog langer ministers naar Hongarije te sturen 6) Mevr Von der Leyen, spreekbuis van het soepie, annuleert haar bezoek aan Hongarije en gaat er geen toespraak geven, wat wel gebruikelijk is 7) Mevr Von der Leyen besluit namens het soepie geen eurocommissarissen meer naar Hongarije te sturen, maar alleen sukkelige ambtenaren 8) Het hele soepie? Nee niet het hele soepie 9) Het Nederland van Dick Schoof is calculerend/laf/flexibel en blijft voorlopig neutraal 10) DIPLOMATIEKE REL