Beweeglijk allemaal he? En wat lazen we gisteravond 11 januari om 21:01 ineens in de officiële update van het Russische Ministry of Defence (MoD): "Airborne units blocked Soledar from the northern and southern parts of the city. The Russian Aerospace Forces strike at enemy strongholds. Assault squads are fighting in the city." 'Assault squads are fighting in the city', ja, dan is Soledar dus nog steeds niet definitief veroverd.

Blijkt de bewering van Joost Niemoller: "Officiële aankondiging van Russisch Ministerie van Defensie. Soledar is gevallen. De Westerse media willen er maar niet aan", nadat hij een fan-edit-filmpje met de woordvoerder van het MoD in de thumbnail deelt en in de veronderstelling lijkt dat het een filmpje van het MoD zelf is of zo, toch niet te kloppen [verrassend!]. Dat is dus je brein op 'onafhankelijke journalistiek' die neerkomt op vooral heel hard de informatie delen waarvan je wil dat het waar is.

Ook wijst de volledig a-synchrone berichtgeving van Wagner en het Russische MoD erop dat de tweestrijd tussen Wagner-eigenaar Yevgeny Prigozhin en MinDef Serge Shoigu tot een onhoudbaar schisma komt. Wagner claimt dat het Soledar al eigenhandig en definitief veroverd heeft, en het MoD claimt dat hun gevechten nog gaande zijn, zonder Wagners aandeel te noemen of erkennen.

En even voor de context hè, we hebben het hier nog steeds over het RUSSISCHE LEGER én de Wagner Group die nog steeds niet in staat lijken een dorpje van 10.000 inwoners definitief in te nemen.

UPDATE 12 JANUARI rond 18:30 - videobeelden verschijnen van Wagner-troepen in het centrum van Soledar. Ook pro-Oekraïense verslaggevers spreken nu van de volledige Russische verovering van Soledar. We wachten berichten van andere OSINTs en het Oekraïense MinDef af. (PS dit is hoe verslaggeving tijdens fog of war wél werkt Joost).

Bevelhebber generaal Surovikin al na drie maanden vervangen

Dan alweer een paleisintrige die de Russische zaak zeer waarschijnlijk niet ten goede gaat komen. Generaal Surovikin, die op 8 oktober werd aangewezen als bevelhebber over de Russische strijdkrachten in Oekraïne, werd gisteravond na slechts 3 maanden alweer afgezet. En dat is relevant, omdat juist hij zich de meest competente bevelhebber tot nu toe toonde, en populair was onder de troepen, Poetin, Kadyrov en zelfs Wagner. Hij werd gedegradeerd tot 'rechterhand' van zijn vervanger stafchef van de Russische strijdkrachten Valery Gerasimov. Smeuïg intrige-draadje hier, hier en hier.

Interssant trouwens, Gerasimov is al vanaf 2012 stafchef en dat betekent: 1) hij wist van de deplorabele staat van zijn leger toen de invasie startte, maar loog hierover tegen Poetin of 2) hij is zo incompetent dat hij zichzelf 10 jaar lang door onderschikten voor de gek heeft laten houden. Hoe dan ook, geen hoogvlieger en die befaamde Gerasimov Doctrine is in dit conflict ook exact niks waard.

In ander nieuws: Oekraïense troepen lijken voorwaarts te gaan in Kreminna.

