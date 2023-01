Stilstaande klok feliciteert zichzelf met eerste gelijk sinds 24 februari

In de meest dichte oorlogsmist sinds de eerste dagen van de invasie citeren we even een bron die tot nu toe het meest bescheiden en solide lijkt: het Britse Ministerie van Defensie. "In the last four days, Russian and Wagner forces have made tactical advances into the small Donbas town of Soledar and are likely in control of most of the settlement. Soledar is 10km north of Makhmut, the capture of which likely continues to be Russia's main immediate operational objective." Tegelijkertijd schrijven ze dat "Russia's axis is highly likely an effort to envelop Bakhmut from the North. (...) Despite the increased on Bakhmut, Russia is unlikely to envelop the town imminently because Ukrainian forces maintain stable defensive lines in depth and control over supply routes."

Samengevat: Soledar gaat zeer waarschijnlijk in Russische handen vallen, maar dat is nog niet doorslaggevend voor het daadwerkelijke doel: Bakhmut. En voordat de Niemoller-brigades zichzelf iets te hard met een Russische overwinning feliciteren, even wat perspectief.

Analist Emil Kastehelmi schreef eind december nog over de Russische poging Bakhmut in te nemen: "Sidenote: It's absurd that I even have to wonder if the Russians are able to take one tiny village or not. The answer should, of course, be "obviously yes". Russian armed forces have truly degenerated in ways I couldn't even think were possible before February 2022." Dat Ruslands eerste 'zege' nu lijkt dat het wel in staat is het veel kleinere en slechter verdedigde Soledar in te nemen, is eerder een aanklacht dan een rede tot viering.



En even over die zoutmijnen van 200 kilometer lang (onderstaand), die zien er waarschijnlijk niet uit zoals u dacht.

Update uit Bakhmut, ook over Soledar

New Call of Duty map just dropped. Geen dekking, alleen maar voorwaarts

Wow die full auto MRAP op het einde - snoeiharde gevechten

Onwerkelijke close quarter tank battles weer

Deze ijskoude point blank ellende. The night is dark and full of terrors

UK MinDef lijkt tot nu toe de meest betrouwbare bron

Joost stelt alleen maar vragen