Bij de opinietroepen van die tribale fantast oud-kolonel Douglas MacGregor, callsign "Always wrong, never in doubt", was de wens gister weer eens vader van de gedachte. De Russische invasie van Oekraïne zou zich namelijk voor het eerst in maanden zowaar voorwaarts in plaats van achterwaarts bewegen. Maar dat ze er de afgelopen maanden consistent naast zaten, betekent niet dat ze er ditmaal ook naast zitten - iets met een stilstaande klok.

Vooropgesteld: wij weten niet wat de situatie nu is, de oorlogsmist is te dicht. Er zijn niet-pro-Russische analisten die zeggen dat de situatie op het industrieterrein van Soledar ten noorden van Bakhmut (maps) "buitengewoon moeilijk" is. "In de afgelopen 24 uur, op het industrieterrein van Soledar, is de situatie aanzienlijk verslechterd. De bataljons van de Wagner-groep en de Russische Airborne rukken op en bereiken het centrum van het gebied. (...) Het Soledar-gebied zal waarschijnlijk vallen. Deze voorspelling kan fout zijn, maar er wordt aangenomen dat de Oekraïense strijdkrachten zich binnen 48 uur uit het industriegebied zullen terugtrekken." Analist Chuck Pfarrer (onderstaand zijn kaartwerk) schrijft echter weer dat de Oekraïense tegenaanvallen succesvol zijn.

Kortom, we gaan het meemaken. Maar, voor wat dat waard is, de onderstaande update door Oekraïense soldaten aan het Bakhmut-front van gisteren, luidde:

"We would like to calm everyone down. When it comes to yesterday's hysteria with Soledar and Bakhmut. It was promoted by informational agents saying that everything is lost and captured. Don't listen to anyone. These cities are under the control of the [Oekraïense] Armed Forces. Telegram channels, bloggers, Russian informational sources al trying to sow discord in our ranks.

It's just that in Soledar there are no Cossacks [Oekraïners] covering the events, but Yura Butusov [een commandant, denken we] has put everything in its place. (...) Friends, briefly on the hysteria about an assault on Bakhmut. The Russians received reinforcements from the ranks of their Airborne smackhead-alcohol troops (...). They've been coming for 4 days and we've made a pile out of them. So friends, don't worry about Bakhmut. (...) And don't worry, don't believe any morons, political experts who never served in the Ukrainian Armed Forces. Stop browsing informational rubbish bins (...)."

Tuurlijk, ook dat kan gewoon Oekraïense contra-informatie zijn om de moraal hoog te houden. Het *voelt* niet onwaar, maar wat weten wij nou. Wat jullie?

Instant Update: Sky News bericht dat Engeland als eerste NAVO-lid overweegt main battle tanks te doneren; 10 Challenger 2's (wiki) om precies te zijn. Als ijsbreker voor de rest.

Oekraïense troepen weerspreken val Soledar en omsingeling Bakhmut

Een (niet de) Stand Van Zaken te Bakhmut, 13:10, 9 januari

Front-update vandaag 9 januari: situatie onveranderd

Videoverslag Wagner Group-eenheid te Bakhmut

Belangrijk: dit is ook Rusland en de Russische bevolking ≠ de Russische overheid