Maar je weet toch dat de NAVO al een 'readiness test' doet op dit moment om terug te slaan en hard, desnoods nucleair. Vandaag vliegen de F22 Raptors en F-16s in Polen en overal wordt "geoefend" ook hier bij de luchtbasis zo te horen. Je kan wel stellen dat met erop rekent dat Rusland iets doms gaat doen om zonder bureaucratie en wegen en en praten gewoon klaar wil te zijn op Rusland uit Oekraïne te schoppen en eventueel mokerhard de invloedssfeer van Rusland wil decimeren. Genoeg Centraal Aziatische landen die Rusland-moe zijn, zeker een zwak Rusland.

Beetje Dirty Harry gedrag van de NAVO: "I know what you're thinking: 'Did he fire six shots or only five?' Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kinda lost track myself. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off, you've got to ask yourself one question: 'Do I feel lucky?' Well, do you, punk?"