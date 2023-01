Bovenstaand: Oekraïense troepen die claimen in Soledar te zijn en vanochtend claimden dat "The situations for the f*ggots [Russians (lol, red.)] didn't improve since last night. All the lines are preserved and under the reliable control of the Armed Forces of Ukraine. (...) The only thing I want to tell you, don't buy all the incorrect claims spread by bot farms and scaring your psyche, not letting you live calmly. I'll say again, the situation in Soledar is very difficult from the point of view of fire and battle intensity. (...) But here is no hysteria, no encirclement, no ultimatums about capitulation and surrender into capture. (...) We're holding the situation under control."

Dat zijn stuk voor stuk erg boude claims gezien andere OSINT-kanalen en verslaggevers (die mogelijk een lichte ideologische voorkeur voor Rusland hebben) juist beweren dat Soledar omsingeld is, Soledar al volledig in Russische handen is, en Wagner zelfs al vanuit Soledar in meerdere richtingen verder aanvalt. Kortom; een van de partijen zit ernaast en/of liegt.

Joost Niemollers bewering dat "Oekraïense autoriteiten in hun dagelijkse update Soledar niet meer als plek vermelden waar gevochten wordt. Gewoon ineens verdwenen dus." lijkt overigens niet te kloppen [verrassend!]. Oekraïnes Vice-minister van Defensie Hanna Malyar vanmiddag nog in een persbericht: "Zware gevechten gaan door in Soledar. Na de geleden verliezen hebben de bezetters eenheden vervangen, het aantal Wagnerieten vergroot, proberen ze de verdediging van onze troepen te doorbreken en de stad volledig te veroveren, maar dat lukt niet." Interessant; het Oekraïense MinDef zelf claimt dus ook dat Soledar niet gevallen is, niet alleen de bovenstaande boots on the ground.

De eerste foto's en videos waarin Wagner Group en hun veldheer Prigozhin zeggen door Soledars zoutmijnen te lopen zijn ook al verschenen (na breek).

Instant Update: Polen stuurt - met Duitse instemming - als eerste NAVO-lid een "compagnie" van hun eigen Duitse Leopard 2 tanks naar Oekraïne, uiteraard zonder crew. Eerder deze week zetten Frankrijk en Polen Duitsland al 'onder druk' om een aantal van hun eigen tanks aan Oekraïne te doneren. En tegelijkertijd bleek dat ook Engeland 10 van hun Challenger 2 tanks gaat sturen. Kortom; een escalatie in Westerse hardware-bijstand.

POV: je rijdt Bakhmut binnen

Diplomaat doet Realistisch™ vredesvoorstel

Een OSINT-take die Oekraïense berichten onderschrijft

Opvallend zinnetje: "all the mercenaries were transfered to Soledar"

Wát een beelden

woef

Vermeende videos en foto's van de Wagner Group in Soledars zoutmijnen

Ondertussen in Kiev

New pepe just dropped