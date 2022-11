LOL om deze (denken we) counter Psy-Op van Russische MinDef Sergei Shoigu. Want Yevgeny Prigozhins Russische huurlingenleger Wagner Group (dossier) saboteert Shoigu natuurlijk al maanden achtereen, en Prigozhin aast bovendien zelf weinig subtiel op Poetins positie. Of misschien is het wel een acteur uit Zelensky's rolodex.

Hoe dan ook, bovenstaand dus ene 'Russische ex-gevangene Sasha Kurara'. Hij beweert dat hij samen met Yevgeny Prigozhin in de gevangenis heeft gezeten - Prigozhin zat van 1981 tot 1990 inderdaad opgesloten. Vervolgens beweert hij dat Prigozhin destijds de laagst mogelijke positie in de hechtenis-hiërarchie had, namelijk dat van seksslaaf voor andere gevangenen. En dat hij die rol nog met vrijwillig plezier zou hebben vervuld ook. Dat zou vervolgens betekenen dat elke Wagner-soldaat nog lager is dan een gevangenis-seksslaaf, omdat ze nu gecommandeerd worden door een gevangenis-seksslaaf.

En toegegeven, dat is bijzonder effectieve propaganda tégen de oorverdovend heteroseksuele ultra violence makkers van de Wagner Group. Kortom, heel benieuwd of Sasha is wie hij zegt dat hij is, en zo ja, nóg meer benieuwd naar of z'n verhaal klopt. Ongeacht, de schade is al berokkend. "I don't care if it's true. I just want to hear him deny it."

LOL update: "Wagner PMC starts recruiting mercenaries in Central African Republic prisons". Het maakt ze allemaal ook geen zier uit hè.

Tweede vid nu ook vertaald!

Nog een "ex-gevangene" die zich tegen Wagner Group uitspreekt