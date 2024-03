Nu we toch bezig zijn met herstelbetalingen

Hee kijk nou, financieel nieuws rond tyfusschool Cornelius Haga, de radicaal-islamitische troetelberenacademie annex tyfusschool waar ze andersgelovigen door de plee spoelen, de mannetjes voortrekken en de B-garnituur van Allah (de vrouwtjes) leren dat ze maar lekker door de zijdeur naar binnen moeten. Precies op patriarchale wijze hoe ze het bij de vrouwenhaters van D66 en GroenLinks Amsterdam dat graag zien! De tyfusschool staat in meerdere zaken tegenover het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie. Niet om de naam te zuiveren, dat gaat ook niet als je een islamitische tyfusschool bent, maar om *tadaaaa* GELD. "Volgens advocaat Wouter Pors, die de school (tyfusschool, red.) al jaren vertegenwoordigt, wil de school (tyfusschool, red.) een schadevergoeding voor 'alles'." Welnu, de tyfusschool is inmiddels onder de opheffingsnorm (450 pax) gezakt. Dan maar een zak geld mee he!