De 38-jarige vrouw werd van afgelopen 24 tot 30 maart vastgehouden in de woning van de 52-jarige E. el B. uit Zeist. Gisteren vond de eerste voorbereidende zitting plaats en het is een aaneenschakeling van ontmenselijkende terreur. RTV Utrecht tekende de zitting op, onderstaand een aantal sleutelfrasen.

"Volgens het OM werd de vrouw van 24 tot en met 30 maart door de verdachte vastgehouden in diens woning aan De Clomp in Zeist. (...) In de woning zou ze door de verdachte zijn getrapt, geslagen en met allerlei voorwerpen zijn afgeranseld. De vrouw moest ook onder de koude douche zitten, kreeg een plastic zak over haar hoofd en een touw om haar nek. Haar armen en benen werden met een mes bewerkt."

Daarna zou de dader haar hebben willen doden en heeft hij haar bij de afrit van de A12 bij Maarsbergen uit de auto gegooid.

"Nadat hij haar uit de auto had gegooid, zou hij over haar heen zijn gereden. (...) Het was alsof het slachtoffer in een horrorfilm was beland, stelde de officier van justitie toen zij schetste wat de vrouw was aangedaan en hoe ernstig haar verwondingen waren. Het slachtoffer zat onder het bloed, had twee klaplongen, een gebroken schouderblad en een gebroken neus. Ze miste een voortand en een van haar ogen was dichtgeslagen. Ook zat ze onder de snij- en steekwonden en had ze diepe striemen rond haar hals. Ze kon niet meer lopen."

De politieagenten die haar aantroffen verklaarden achteraf: "We hebben nog nooit een levend persoon gezien die er zo slecht aan toe was".

Tijdens haar vermissing werd de 38-jarige vrouw beschreven als iemand van ongeveer 1.87m lang, met een lichte huidskleur en bruin haar. Het werd tijdens de zitting niet duidelijk hoe zij en E. el B. elkaar ontmoet zouden hebben. Wel werd bekend dat hij ook wordt vervolgd voor de mishandeling van zijn ex-vrouw twee jaar geleden.

De tenlastelegging door het OM bestaat uit poging tot doodslag met voorbedachte rade, vrijheidsberoving en verkrachting met geweld. We vermoeden overigens dat zijn volledige naam geen Evert el Brinkhorst luidt.