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Zwangere asielzoeker doet alsnóg aangifte van 'poging tot zware mishandeling' door agent

Even denken wie haar advocaat is OH JA!

De zwangere vrouw Malak die in het asielzoekerscentrum te Zeist hardhandig werd weggetrokken door een agent die er klaar mee was (en niet wist dat ze zwanger was) heeft daarvan, twee maanden later, alsnog aangifte gedaan. Uiteraard met kneuzendobby & allround zeurpiet Willem Jebbink als advocaat, die de vrouw HEUS NIET zelf heeft opgezocht, maar er heeeel toevallig een verdienmodel van heeft gemaakt om Palestijnse asielzoekers en hun helper-UvA's aan een paar hersteldukaten te helpen door z'n telefoonnummer in allerlei kraakpanden op de muren te spelden. Omdat over haar vervelend agressieve vriendje Mesam Wekdad (een veroordeelde crimineel die voor drugshandel vier jaar in een Griekse cel zat en helemaal niet meer in Nederland had mogen zijn) het verhaal ging dat hij een mes bij zich had (bleek een 'aardappelschiller', hij wilde natuurlijk net piepers schrappen) waren de agenten nogal on edge. Aan Malak is 'meerdere keren gevraagd om weg te gaan in verband met haar veiligheid'. Dat deed ze natuurlijk niet en Wat Er Toen Gebeurde ziet u in het filmpje hierboven. Volgens haar aangifte kreeg ze daardoor 'vroegtijdige weeën en is ze getraumatiseerd'. Uit Mekdads Facebookposts zou later overigens blijken dat het kind gezond is geboren 'ondanks dat de politie het probeerde te doden'.

Tags: mekdad, malak, zeist
@Mosterd | 16-07-26 | 19:33 | 177 reacties

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