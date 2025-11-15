achtergrond

Ook al kapot. De grootste flat van Nederland

gelukkig hebben we de foto nog

Iedereen maar BOUWEN BOUWEN BOUWEN roepen... en dan hebben we een gebouw (grootste flat van Nederland) en dan is-ie STUK. De Geroflat en de L-flat aan de Laan van Vollenhove te Zeist voldoen niet aan de bouwnormen. Tien jaar oud nog maar. En nog 1 aardbevings in Zeerijp, en het hele zootje kwakt naar de grond. Bewoners mogen alleen nog maar op de balkons lopen aan de muurzijde, geen zware dingen (potten met kerstbomen, 6 kratjes bier opgestapeld, fatbikes met dubbele accu etc) meer op de balkons plaatsen, en HOOGUIT MET DRIE MENSEN TEGELIJK over de balkons te lopen. Teringhee, wat een horrorgebouw. DIT LAND KAN ZOVEEL BETER.

@Pritt Stift | 15-11-25 | 10:29 | 11 reacties

