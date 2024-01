Want Amsterdam

Is poep op de stoep

En haat in de straat

Je bent op je hoede

Vooral 's avonds laat

Dansen bij Jansen

Kapsones in Zuid

Een steen door de ruit

En werken aan 'het merk' samenleving natuurlijk. In Amsterdam-Nieuw-West is iedereen crimineel, behalve de mensen, die het niet zijn. Dat moet van de gemeente nou eindelijk eens een keer veranderen. Daarvoor is een plan nodig, met veel ambtenaren die veel brainstormsessies gaan wijden (en 25 paginae concept-programma Nationaal Plan, toe maar) aan 'het merk' samenleving. 'Het merk' samenleving moet een soort merk worden zoals Heineken, Fristi, Coca Cola, OMO Waspoeder en/of Zwagerman Vleeswaren dat zijn. Dat je vraagt 'Hebben wij nog samenleving in huis?' en dat je moeder dan zegt 'Ja wij hebben nog samenleving in huis' maar dan is het helemaal geen samenleving maar gewoon een oude stapel met uit de leesmap gescheurde Donald Ducks. 'Het merk' samenleving. Dat zou wat zijn hè.