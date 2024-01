De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. De mijnheer op de foto hierboven en in de video na de klik kwam bij een bezoekje aan het ziekenhuis een vijand tegen, met wie hij eerder op de dag ruzie had op het festival Parels van de Stad. En toen besloot deze Parel van de Stad zijn mes te trekken en zijn tegenstander te djoeken. Had die even mazzel dat hij al bij het ziekenhuis was! Bent u of kent u? Melden doen!