Gekke gedachte, maar STEL dat de Raad van State echt zo'n eerbiedwaardig instituut was, waar je geen kritiek op mag leveren, omdat je dan de democratische rechtsstaat aantast, STEL. Waarom gaat de baas van die Raad van State dan bij Nieuwsuur een potje zitten jijbakken tegen Caroline van der Plas en Geert Wilders nadat die kritiek hebben geuit op dat instituut?

En STEL dat de Raad van State echt zo'n eerbiedwaardig instituut was, waarom is er bij de Raad van State dan HELEMAAL NIEMAND met pek en veren de laan uitgestuurd nadat bleek dat toeslagenouders jarenlang kapot zijn gemaakt omdat de Raad van State keer op keer de Belastingdienst gelijk gaf als die in hoger beroep ging tegen uitspraken van rechtbanken die zich wél in de materie verdiepten?

En STEL dat de Raad van State echt zo'n eerbiedwaardig instituut was, waarom zijn er dan zoveel staatsraden met een verleden bij de landsadvocaat, toch niet bepaald een advocatenkantoor van onbesproken gedrag, dat jarenlang voor de Belastingdienst heeft gelogen?

En STEL dat de Raad van State echt zo'n eerbiedwaardig instituut was, waarom intimideert de Raad van State dan serieuze juristen (dus niet een Geert Wilders van de Aldi die een klok heeft horen luiden en de klepel politiek wil maken) die serieuze kritiek op de Raad van State leveren?

En STEL dat de Raad van State echt zo'n eerbiedwaardig instituut was, waarom moest Winny Sorgdrager dan onlangs opstappen als regeringscommissaris voor het toeslagenschandaal, juist vanwege haar lidmaatschap van de Raad van State?

En STEL dat de Raad van State echt zo'n eerbiedwaardig instituut was, zou het dan niet mogelijk zijn vice-voorzitter Thom de Graaf ook eens een stuk of drie (of twee, of één) kritische vragen te stellen bij Nieuwsuur, die verder gaan dan "Hoe schadelijk is het allemaal, die kritiek op u?" en "Waarom luisteren ze niet naar u?" of "U bent toch helemaal niet politiek?", alsof Thom de Graaf niet ook gewoon de strijd om de beeldvorming aan het voeren is. Waarom worden dit soort lui door zichzelf serieus nemende NPO-programma's nou nooit eens net zo kritisch bevraagd als gekozen politici? Hebben ze soms geen macht?

Echt hoor, er kan wat ons betreft geen kritiek genoeg op het INSTITUUT de Raad van State worden geleverd (en ook op de adviezen trouwens, al zitten we daar genuanceerder in). Het INSTITUUT Raad van State moet namelijk KAPOT.