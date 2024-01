Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat de Belastingdienst jarenlang ten onrechte duizenden mensen kapot heeft gemaakt. De Belastingdienst kon dat doen, omdat rechters daar keer op keer toestemming voor gaven. Rechters gaven daar keer op keer toestemming voor, omdat de Afdeling Bestuursrechtspraak de Fraudewet op een volstrekt onredelijke en formalistische manier beoordeelde. Tot de Raad daar in 2019, toen er geen letter in de wet was aangepast, opeens mee ophield. Kon gewoon. Raar hè? Ongeveer iedereen die er verstand van heeft (zie bijvoorbeeld: dit rapport van de Raad voor de Rechtspraak) vindt dat de Raad van State hier grote fouten heeft gemaakt, behalve de Raad van State zelf. Maar nu blijkt dat de Raad van State de afgelopen jaren iedereen die dat hardop zei ging intimideren. "Rechtsgeleerden zeggen dat de Raad van State heeft geprobeerd hen te beïnvloeden met ‘boze' brieven of met een ‘ontmoedigend gesprek aan de Kneuterdijk’. De Raad blijft volgens hen ten onrechte claimen dat de wet dwong tot een keiharde aanpak van toeslagouders. De nieuwe voorzitter van de Raad houdt niettemin vast aan die controversiële opvatting." Dan ben je dus de hoogste bestuursrechter in Nederland, en dan gedraag je op dictatoriale wijze. Joehoe formatietafel (joehoe NSC). Kan iemand dit rotte stuk uit onze rechtsstaat slopen?