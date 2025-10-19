achtergrond

VIDEO. UvA-hoogleraar verspreidt desinformatie over Mona Keijzer en Raad van State

Blijf bij de feiten, vertrouw de wetenschap!

JA het is maar een of ander babbelprogramma op GrindpadFM en JA het is maar een of andere bijzondere hoogleraar waar wij nog nooit van hadden gehoord. Maar toch. Het is wel een prachtig voorbeeld van iemand die getooid met De Juiste Mening strijdt voor De Waarheid en De Democratie en ondertussen klinkklare nonsens verkoopt. Want dat doet Henk van der Kolk, bijzonder hoogleraar Electorale Politiek aan de UvA in dit fragment wel degelijk. 

Terwijl hij in discussie is met Victor Vlam over het advies van de Raad van State over de wet van Mona Keijzer over voorrang voor statushouders, suggereert hij namelijk dat die minister dat advies met één zinnetje terzijde heeft geschoven. De letterlijke woorden van Van der Kolk: “Om dan alleen een advies terzijde te schuiven als, 'mja, ik heb een andere mening’, dan denk ik, dan doe je ook geen recht aan een onderbouwd voorstel." Terwijl Victor Vlam netjes tegenwerpt dat Keijzer wel haar standpunt wel degelijk uitgebreider heeft gemotiveerd, gaat Van der Kolk er nog extra overheen: "Maar dan moet je ook uitleggen waarom je het er niet mee eens bent. Nee, dat doet ze niet, er was één regel, er was alleen maar ‘ik heb een andere opvatting’.”

Maar! Dat is helemaal niet zo. Het was helemaal niet één regel. Keijzer zei weliswaar op de dag dat het advies werd gepubliceerd dat ze de wet 'zo snel mogelijk' naar de Kamer zou sturen, maar toen ze dat deed, stuurde ze een een nader rapport van maar liefst 14 kantjes (toegegeven, dat is inclusief het advies zelf) mee. Met dat nader rapport kun je het ook oneens zijn, maar daar mag de Tweede Kamer na de verkiezingen dus lekker over gaan debatteren. Mona Keijzer heeft het advies dus niet met één regel terzijde geschoven, maar met een stuk van 8075 woorden en 51 voetnoten. 

Ook opvallend: politiek verslaggever Sam Hagens en politiek verslaggever Lydia van Rooijen (ANP) die ernaast zitten en die deze hoogleraar niet corrigeren. Het kabinet stuurt namelijk altijd een reactie op het advies van de Raad van State mee als het met een wetsvoorstel komt, dus ze hadden kunnen en moeten weten dat dat nu ook het geval is. Met zulke verdedigers van DE INSTITUTIES heb je geen anti-democraten meer nodig.

Wél de ene regel in het verhaal:

Tags: henk van der kolk, mona keijzer, raad van state
@Ronaldo | 19-10-25 | 20:00 | 35 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

