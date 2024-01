Kijk, dat is nou het voordeel van NRC-lezers. Die lezen NRC, en die denken 'maar dat klopt helemaal niet'. En ze kunnen het weten, want ze zijn NRC-lezers, en dat zijn bovengemiddeld vaak mensen die ergers voor hebben doorgeleerd. Zo ook jurist Derk Venema, die gehakt maakt van het gezwam van Bart Jan van Ettekoven, de baas van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat is de afdeling die met een extreem strenge uitleg van de fraudewet keer op keer toeslagenouders kapotmaakte (lees dit, lees dat) en ze daarna nog een keer in zijn gezicht spuugde. Maar volgens Bart Jan van Ettekoven was dat allemaal de schuld van die verschrikkelijke politici. NIET DUS, legt Derk Venema uit. En oh ja. De Raad van State moet kapot.