Man (55) verkracht meisje (7) in Zuiderpark Rotterdam; 2 jaar cel en tbs
Misselijk
Dus een moeder loopt met haar 7-jarige dochter in het Zuiderpark in Rotterdam, het meisje zoekt naar kikkers en raakt even uit het zicht, wordt dan door de 55-jarige Marinus L. het riet in getrokken en verkracht. De man wordt een paar dagen later aangehouden en blijkt na dna-onderzoek ook te matchen met een zedenmisdrijf veertien jaar eerder (hij sloot een meisje in bij een kelderbox en trok zich af). Bizar, krankzinnig, walgelijk en een nachtmerrie, MAAR... Vrijheidsberoving van beide slachtoffers niet bewezen geacht, het zedenmisdrijf in 2011 an sich is reeds verjaard en tenslotte heeft Marinus L. ook nog een "psychische stoornis", dus tja. Lagere straf it is. OM eist vijf jaar en tbs, het wordt TWEE JAAR CEL en tbs. Het 7-jarige meisje durft nog altijd niet naar buiten.
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