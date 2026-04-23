He ja Kempi, die bedreigde zijn ex omdat ze van hem abortus moest plegen, deed ze niet, ging hij door met dreigen, werd hij veroordeeld tot zeven maanden celstraf + een regulier en onlinecontatverbod, ging-ie in hoger beroep en begon dat contactverbod: meteen te schenden. Zo deelde hij beelden van hun kind, heimelijk opgenomen audiofragmenten uit de rechtszaak, doxte haar nog door haar jeugdzorgdossier (dat hij nooit had mogen hebben) deels online te plempen en bleef maar door zwatelen over een DNA-test, die er volgens hem niet gekomen was omdat zijn slachtoffer dat niet wilde. Het probleem met die lezing is alleen: het is geen correcte lezing, want Jerreley Slijger (echte naam) is veel te dom om iets te lezen (knap dat hij wel in staat is om teksten te schrijven eigenlijk). Slachtoffer wilde die DNA-test wel degelijk, alleen graag via de rechtbank, en dat wilde Kempi dan weer niet. Afijn, Kempi moet na dit spoedkortgeding dus vanaf nu zijn kanis houden over de materie, want die niet bijster slimme maar wel ontiegelijk kwaadaardige vent heeft zijn honderdduizenden fans geruime tijd zonder aanleiding en met lasterlijke onzin opgehitst tegen de moeder van zijn kind.

Is allemaal achteraf gelul natuurlijk, maar was het niet beter geweest als Kempi Kempi had bedreigd om Kempi er toe te dwingen een vasectomie te nemen? Is hartstikke goedkoop, ouwe dibbes.