Niet bijster slimme vrouwenhater Kempi veroordeeld voor negeren onlinecontactverbod + verspreiden onzin over zijn slachtoffer
Hee Kempi, hadden we ook al een week niets van gehoord
He ja Kempi, die bedreigde zijn ex omdat ze van hem abortus moest plegen, deed ze niet, ging hij door met dreigen, werd hij veroordeeld tot zeven maanden celstraf + een regulier en onlinecontatverbod, ging-ie in hoger beroep en begon dat contactverbod: meteen te schenden. Zo deelde hij beelden van hun kind, heimelijk opgenomen audiofragmenten uit de rechtszaak, doxte haar nog door haar jeugdzorgdossier (dat hij nooit had mogen hebben) deels online te plempen en bleef maar door zwatelen over een DNA-test, die er volgens hem niet gekomen was omdat zijn slachtoffer dat niet wilde. Het probleem met die lezing is alleen: het is geen correcte lezing, want Jerreley Slijger (echte naam) is veel te dom om iets te lezen (knap dat hij wel in staat is om teksten te schrijven eigenlijk). Slachtoffer wilde die DNA-test wel degelijk, alleen graag via de rechtbank, en dat wilde Kempi dan weer niet. Afijn, Kempi moet na dit spoedkortgeding dus vanaf nu zijn kanis houden over de materie, want die niet bijster slimme maar wel ontiegelijk kwaadaardige vent heeft zijn honderdduizenden fans geruime tijd zonder aanleiding en met lasterlijke onzin opgehitst tegen de moeder van zijn kind.
Is allemaal achteraf gelul natuurlijk, maar was het niet beter geweest als Kempi Kempi had bedreigd om Kempi er toe te dwingen een vasectomie te nemen? Is hartstikke goedkoop, ouwe dibbes.
Reaguursels
NIEUWS. Jeugdzorgmedewerker lekt vertrouwelijk dossier slachtoffer Kempi aan Kempi
Gezelschap Kempi mishandelt vrouw in rechtbank
Betrokkenen oa: manager Kempi, Kempi, moeder Kempi, een van Kempi's beste vrienden, een vrouw (vriendin of familielid, dat is vooralsnog onduidelijk)
Heftig fragment. Kempi bedreigt babymoeder opnieuw met de dood, kondigt gezinsdrama aan
“Ik ben Kempi hè. Iedereen weet het. Vroeger mishandelde ik mijn babymoeders (…) Ik ga haar doodslaan met mijn eigen kanker handen (…) Het wordt een familiedrama," Jerreley Slijger, 21-07-2025.
AUDIO. Rapper Kempi dreigt scharrel te vermoorden als ze geen abortus pleegt
Man claimt bovendien dat Top Notch zijn advocatenkosten betaalt, maar dat is volgens Top Notch gelul