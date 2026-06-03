Ja okee relschoppers harder straffen maar MÉÉR MACHT geven aan burgemeesters? Ongekozen partijmarionetten die via het baantjescarrouselprincipe van hot naar her worden geplucheplakt een 'breder instrumentarium' geven om in volledige willekeur dan wel volgens partijlijn laten bepalen welke demonstraties wel en welke demonstraties niet met geweld worden beëindigd. De meeste burgemeesters zitten op schoot bij de islamlobby (deze niet trouwens, is geeneens burgemeester), dan zijn er een zooi GroenLinksers die openlijk of heimelijk stevige connecties hebben met (en wel begrip hebben voor) klimaatactivisten, dan zijn er burgemeesters die sommige demonstraties het liefst zouden beleven als deelnemer, dan zijn er burgemeesters voor wie het gewoon allemaal net effe te spannend is, dan zijn er ook nog een boel burgemeesters die gezien hun omgang met een paar voetbalsupporters zich laten leiden door angst en bewezen incompetent zijn (Doetinchem, Breda, Tilburg, Volendam, enz.). Maar geef de ongekozen burgemeester vooral meer bevoegdheden! Kamerbrief hierrrrrrr.