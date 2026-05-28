FAIL! Telegraaf speurt verkeerde AI-bewerking van foto Thaise politie in drag-kostuum op

Als je de Thaise politie al niet meer kunt vertrouwen!

screenshot van telegraaf-artikel over thaise agenten in dragkostuum

Binnenkort in de Telegraaf: een boze ingezonden brief van de heer K. Laheye over dat je tegenwoordig helemaal niks of niemand meer kunt vertrouwen, zelfs berichten op www.telegraaf.nl over Thaise politie-eenheden die een dag eerder op Britse websites stonden niet. Maar toch is het zo. Bovenstaande foto van Thaise politieagenten in een jurk is namelijk door een Thaise agent met AI gemaakt en ging vervolgens de wereld over. "The Singapore-based Straits Times quotes police sergeant Rchata Mitrsuripong as being responsible for the hoax: “I wanted to create a friendlier image of the police, showing a cute and humorous side, so that people would feel more comfortable approaching officers.”" Nou hebben wij van onze Correspondent Vage Landen A. van Amerongen geleerd dat je in Thailand nooit aan de plaatjes op het menu kunt zien wat er op je bordje terechtkomt, maar als de plaatjes ook al niet kunt vertrouwen wordt het wel heel erg ingewikkeld. Bonuspunten voor Oom Agent die AI er ook gewoon een hele lekkere collega (rechtsvooraan) bij heeft laten soepen. De T. heeft het artikel inmiddels uitgebreid gerectificeerd stiekem offline gehaald, mirror hierrr
OVER AI IN DE TELEGRAAF GESPROKEN: Maikel Boon krijgt aangifte van eerwraker Muhanad Al N. aan zijn broek

De echte foto

Tags: telegraaf, thailand, jurken, ai
@Ronaldo | 28-05-26 | 21:00

