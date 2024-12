Je kunt een hoop zeggen van de PVV, maar gevoel voor esthetiek heeft de kleinste politieke partij van Nederland niet. Geertje Wilders deelde in juni al een paar afgrijselijke bij elkaar geprompte kiekjes en kennelijk heeft hij daar een mannetje voor, en is dat mannetje Kamerlid Maikel Boon. Dat is tenminste de conclusie van De Groene Amsterdammer, waar ze bejaard genoeg zijn om de hele dag samen met allemaal andere boze Facebook ooms plaatjes die overduidelijk door AI zijn gefabriceerd briesende hatelikes te geven. Hoe dan ook, er was dus een Facebook-account 'Nederland is van ons', dat stond vol AI-crack, De Groene denkt dat Maikel Boon erachter zit en vlak nadat het blad Boon om wederhoor vroeg ging de pagina offline. Pwned, zeiden ze dan vroeger op het internet, waar wij Boon (kennelijk) nog van kennen.

