U had het waarschijnlijk nog niet door, maar Gerda kan al anderhalf uur niet op Facebook. Ze heeft nu geen idee hoe het met de kleinkinderen van Barbara is en of er iemand interesse toont in haar gratis af te halen bijzettafeltje. Zuckerbergs blauwe privacypaleis is even helemaal weg. Geen idee of er een stagiair een verkeerd stukje code heeft ingevoerd, een serverbeheer over een stekker is gestruikeld of toch de Russen hun macht willen tonen, maar het is momenteel niet mogelijk om in te loggen in het bejaardentehuis van het internet. Ook het jongere Meta-zusje Instagram ligt eruit, dus u moet het even doen zonder spicy updates van Famke Louise en de nietszeggende stories van uw zus. Grote winnaar is uiteraard koning Musk, omdat iedereen en zijn moeder momenteel op Twitter komt ramptoeristen. Hadden we Hyves nog maar...

Update 17:51 - Facebook lijkt hier een beetje terug? Instagram nog niet.

Update 17:56 - Insta ook terug.