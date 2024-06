Maar de onderstaande PVV-huisstijl 2017/2018 heeft hier de bindende voorkeur. We citeren uit het Hoofdlijnenakkoord:

"Gebruik van AI (artificiële intelligentie) door de overheid biedt voordelen maar wordt ook aan voorwaarden gebonden zodat veiligheid, privacy en rechtsbescherming geborgd zijn. De overheid, waarbij de kennis van digitalisering moet worden versterkt, en de maatschappij worden weerbaar gemaakt tegen desinformatie en ‘deepfakes’."

Nou, zullen we Geerts gebruik dan in ieder geval aan de voorwaarden binden dat afbeeldingen fotorealistisch in Midjourney 6 gemaakt worden, zodat het debat in ieder geval staatsgevaarlijk ontregeld raakt, in plaats van dat iedereen de talloze fouten uit de afbeelding vist en zelfs de oer-Hollandse fiets voorbij elke herkenning verminkt wordt.